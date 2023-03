Miután véget ért Kulcsár Edinával közös házassága, Szabó András, vagy ahogy sokan ismerik, Csuti két szakításon is túljutott, mire megtalálta új párját, akivel úgy tűnik, boldogabb, mint valaha.

Az üzletember és influenszer már hónapok óta egy párt alkot szerelmével, Biankával, akivel nemrég két hetet töltöttek a Dominikai Köztársaságban. Az álomnyaralást egy romantikus, római úttal zárták, az első, nagy közös kaland pedig igazán összekovácsolta őket.

Nem tagadom, eleinte izgultam, hogy miként működünk együtt egy ennyire intenzív időszakban, de a közös nyaralás minden reményemet beváltotta

– mesélte Csuti a Blikknek.

"Biankával nem is egy, hanem két szintet lépett a kapcsolatunk. Vele minden jó: a nyaraláson rengeteg programon részt vettünk, de amikor nyugalmasabb napokat töltöttünk együtt, akkor sem unatkoztunk egy percig sem. Úgy érzem, megerősödött a kapcsolatunk, aminek nagyon örülök."

A szintlépésről és a kapcsolatuk komolyságáról árulkodik, hogy Csuti már be is mutatta "otthon", az édesanyjának szíve új választottját, és ő is megismerkedett már a lány családjával.

Medox és Nina még nem találkozott Biankával, de idővel erre is sor kerül, mert úgy érzem, nagyon jól megértenék egymást

– válaszolta Csuti arra a kérdésre, hogy gyermekei mikor találkoznak majd új szerelmével.