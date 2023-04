A követői kérdésekre YouTube-csatornáján válaszolt.

A kérdések között felmerült egy arról, hogy Tünde szerint mikor érdemes elkezdeni a botoxot. Ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy a botoxot nem kell, nem egy kötelező kezelés, csak akkor és annak érdemes belevágni, aki és amikor azt érzi, hogy szüksége van rá. De sosem szabad csak azért kezelésnek alávetnie magát senkinek, mert úgy érzi, ezt várja el tőle a társadalom, vagy mert fiatalabbnak akar kinézni.

"Nem kell botoxozni. Nem kell fiatalnak kinézni, nem is szeretnék fiatalnak kinézni" - mondta el véleményét Tünde, aki azt is bevallotta, hogy maga is él a botox előnyeivel:

"35-36-37 éves koromban kezdtem el használni a botoxot a szemem miatt. Most is látom már, hogy jobban összehúzom a bal szememet, tehát a két szememmel nem egyformán hunyorgok. Lassan itt lenne az ideje egy újabb kezelésnek, de most már ráér, ha hazamentem."

A videóból az is iderül, hogy a celebnek nincsenek műmellei és igencsak zavarja a szilikonmell-kultusz.

"Múltkor elmentünk az Árpival a strandra, ott 18-tól 70-ig nem találsz lassan olyat, aki nem két hatalmas szilikonkannával közlekedik feléd. Persze megértem azokat, akiket zavar, de ne ez legyen az etalon, hogy a válladnál kezdődjön a melled" - mesélte el a videójában Polgár Tünde.