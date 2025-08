Hamarosan megjelenik Julia Roberts legújabb filmje. Az After The Hunt című thrillerben szőke bombázóként feltűnő színésznő egészen más karaktert formált meg az 1997-es nagy sikerű, Álljon meg a nászmenet című vígjátékban, amelyben egy ételkritikust alakított, aki, miután rájön, hogy szerelmes belé, minden áron meg igyekezett tönkre tenni a Dermot Mulroney alakította legjobb barátja esküvőjét. Ha igazak a pletykák, az ikonikus romkom folytatást kap. Mutatjuk, mit tudunk a reménybeli második részről.

Folytatást kaphat Julia Roberts ikonikus vígjátéka

Forrás: Photo12.com - Collection Cinema

Vajon Julia Roberts újra színre lép?

Az Álljon meg a nászmenet női főszereplője, Julia Roberts a húszas évei végén, a most 61 éves férfi főszereplő, Dermot Mulroney a harmincas évei elején járt a forgatások idején. Érdekes lehet belegondolni, hogy karaktereik — akik a történet szerint megígérték egymásnak, hogy ha 28 éves korukig nem házasodnak meg külön-külön, akkor összekötik az életüket — hol tarthatnak most, és hogyan jelennének meg a vígjáték folytatásában.

Az Álljon meg a nászmenet legjobb barátai, Julia Roberts és Dermott Mulroney

Forrás: 7e Art/TriStar Pictures

A The New York Post meg is kérdezte Mulroney-t, mit tud a tervezett második részről, aki azt mondta:

„Semmit nem tudok. Utoljára annyit hallottam, hogy ügyvédek beszélnek róla”.

Cameron Diaz pályáját is belökte az Álljon meg a nászmenet

Forrás: 7e Art/TriStar Pictures

Julia Roberts és Dermot Mulroney a '97-es film forgatáskor már ismert színész volt, ám az Álljon meg a nászmenet volt az a vígjáték, amely megadta a kezdő lökést az akkor még kezdő színész Cameron Diaznak és Rupert Everettnek. Hogy ők ketten vagy a két egykori főszereplő kapna-e szerepet a folytatásban, egyelőre nem tudni. Ami a Collider információi szerint biztos, hogy a Többesélyes szerelem íróját és rendezőjét, Celine Songot kérték fel a forgatókönyv megírására.

Rupert Everett is Julia Roberts oldalán mutatkozott be a közönségnek

Forrás: Archives du 7eme Art

Bemutatásakor az Álljon meg a nászmenet a Batman & Robin mögött, a második helyen nyitott a mozikban, és bekerült a Variety minden idők TOP 100 mozifilmje közé. A magazin így minősítette akkor a romantikus komédiáját: „Korának legélvezetesebb és legszívszorítóbb romantikus vígjátéka”. A film globálisan 299 288 605 dollárt keresett, Julia Roberts és Ruppert Everett pedig Golden Globe-jelölést kapott érte.