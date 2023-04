Trap kapitány esett ki a Sztárban sztár legutóbbi adásában, ami egyúttal az elődöntő is volt. Így a döntőbe már nem mehet tovább, ám ő ezt nem bánja.

Jól esett neki Valkusz Milán gesztusa, aki nem igazán érezte az elődöntős produciói után komfortosan magát a színpadon, és úgy gondolta, inkább kollégájának kellene továbbjutnia, de Tibi szerint meg kell érteni, hogy ez nem így működik.

"Ez egy szórakoztató műsor, a közönség dönt, nem feltétlenül az (megy tovább), akire a legtöbben, hanem akire a legtöbbet szavaznak. De hát ez így a jó, ettől izgalmas, máskülönben egy próbateremben is muzsikálhatnánk" - fejtette ki véleményét a Mokkában Trap kapitány, aki azt is elmondta, hogy általában stresszelős típus, ami megviseli az amúgy is beteg szívét, ezért orvosától szigorú utasításokat kapott a műsor előtt. Ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy a rá jellemző maximalizmussal, a tőle telhető legtöbbet beletegye egy-egy előadásába.