2013-ban diagnosztizálták a sztárnál a betegséget, azóta több műtéten is átesett.

A sztár az Instagramon osztott meg egy videót, melyben betegségéről és jelenlegi állapotáról beszél. A posztban elmondja, hogy további vizsgálatoknak kell alávetnie magát, de a videóhoz írt szövegben pedig ezt üzeni rajongóinak:

"Tudom, hogy korábban hallottatok már a bazálissejtes karcinómáimról beszélni. Ha kell, továbbra is beszélni fogok róla. És ha csak egy embert is emlékeztet arra, hogy magas faktorú fényvédővel kenje be magát, akkor boldog vagyok."