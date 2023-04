Törőcsik Dani és szerelme, Bíró Bea tavaly ősszel az RTL Nyerő Páros című műsorában tűnt fel először egy párként a nyilvánosság előtt. Akkor kaptak hideget-meleget, sokan nem jósoltak nekik hosszú időt párként. Ők azonban rácáfoltak erre, harmóniában és szerelemben élik együtt a mindennapjaikat. Beát a héten a VIASAT3 Troll a konyhában című műsorban láthatják a nézők: a forgatásról, a magánéletéről és a párkapcsolátról a Life.hu-nak mesélt.

Hogyan fogadtad a felkérést? Az első évadot nyomon követted, sejtetted, hogy mire vállalkozol?

- Láttam az első évadot, és nagyon tetszett, az egyetlen fenntartásom az volt, hogy nem vagyok egy konyhatündér. Nem a legnagyobb erősségem a főzés, de végül jól sült el.

Mennyire vagy rutinos a konyhában? Gyakran szoktál főzni?

- Szoktam főzni, viszont abszolút nem receptek alapján. Inkább ilyen fantáziakajákat készítek. Az ázsiai konyhával nagyon gyakran próbálkozom itthon is, szeretem a japán leveseket, kínai tésztákat és az indiai ételeket is. Ezeket sem recept alapján csinálom, hanem mindent összedobálok, aztán általában olyan lesz, amilyen, de azért mindenki megeszi körülöttem.

Mi volt a legnagyobb élményed a forgatás során? Milyen tapasztalat volt kamerák előtt, időre és különböző kihívások mellett ételeket készíteni?

- Nagyon jó élmény volt a forgatás, igazán jó fej csapattal vehettem részt a műsorban. Dávidot még nem ismertem, nem tudtam, hogy milyen lesz vele együtt dolgozni és főzni, de nagyon aranyos és közvetlen. Igazából kicsit magamra emlékeztetett, ő is konzervatívabb. Csillával nem volt meglepetés a közös munka, Curtist viszont nem ismertem korábban, de nagyon pozitív személyiségnek tartom, közvetlen, kedves és vicces. Kabát Peti pedig egy igazi poéngyár, rajta csak röhögni tudtam, úgyhogy nagyon örülök, hogy ott volt a feszültebb pillanataimban, sokat segített a lazasága. Amikor attól tartottam, hogy nem fogok tudni jól főzni, vagy nem úgy fog sikerülni, csak rá kellett néznem, mert ő még annyira sem tud, mint én. Egyem meg., nagyon cuki volt. Szandi pedig olyan volt, mintha a nővéremmel dolgoztam volna. Van egy ikertesóm és egy nővérem is, ő pont olyan energiabomba, mint Szandi, úgyhogy nagyon örültem az energiáinak. Tényleg szuper csapat volt!

Jelenleg távkapcsolatban élsz a pároddal, Törőcsik Danival, hogy viselitek a távolságot? Tervezed esetleg, hogy kiköltözöl az Egyesült Államokba?

- Soha nem mondtuk, hogy távkapcsolatban élünk, mert ez nem igaz. Valóban vannak olyan időszakok, amikor Dani kint van, ugyanis nagyon sokat utazik a munkája miatt, de megoszlik az idő, általában itthon van két hetet, utána elutazik két hétre. Volt olyan a kapcsolatunk elején, hogy hosszabb ideig, több hónapig nem találkoztunk, de egyébként abszolút nem távkapcsolat a miénk, ugyanannyit látjuk egymást, mint amennyit Dani utazik. Csak hát – hál' Istennek – sok külföldi megbízása van.

Van vicces sztorid az ikertesóddal, előfordult, hogy megvicceltetek valakit, egymásnak adtátok ki magatokat?

- Persze, van egy egészen friss sztorim is, ugyanis egy hónappal ezelőtt kiutaztam Ausztráliába az ikertesómhoz. Most az a furcsa helyzet áll fenn az életünkben, hogy ugyanannál a nemzetközi cégnél vállaltunk munkát, csak én a budapesti, ő pedig a sydney-i irodájukban dolgozik. Úgyhogy annak ellenére, hogy kontinensek választanak el minket, mégis kollégák vagyunk. Nagyon vicces, hogy bár távol élünk egymástól, összeköt minket a munkánk.

Amikor legutóbb kint voltam nála, megvicceltük a kollégáit, bementem az irodába mint Niki, aztán pedig ő is előjött ugyanabban a blézerben, ingben és frizurával, úgyhogy mindenki sokkot kapott. Az ilyen pillanatokat legszívesebben kamerával venném.

Mivel telnek mostanában a napjaid, marad időd egy kis kikapcsolódásra is?

- Jelenleg a karrieremre koncentrálok, most váltottam munkahelyet. Emellett nagyon sok felkérés jön különböző megnyitók, eventek, divatbemutatók vezetésére is, amiket nagyon szeretek csinálni. Szerencsére kezd beállni a rendszer, a hobbimnak is tudok hódolni és a munkámat is teljes erőbedobással tudom végezni.

Idén rengeteg utazást tervezünk, úgyhogy kikapcsolódásra is jut idő. Ausztráliában kezdtem az új évet, május végén New Yorkba utazom, nyáron pedig tervezünk egy egzotikus utat is, de majd meglátjuk még, hogy hogyan fér bele az időnkbe.