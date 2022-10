A nézők a Nyerő páros című műsorban ismerhették meg Beát és Danit, ahol gyakran láthatták, hogy míg a lány folyton pörög, körülugrálja szerelmét, addig Dani leginkább unatkozik, kelletlenkedik és elvan...

Ebből sokan le is vonták a következtetést: Dani nem szereti Beát és ennek a közösségi médiában hangot is adtak. Ahogy a véleményükről is a modellről, aki ezen nagyon meg van lepve, nem gondolta, hogy az emberekbe ennyi frusztráció szorult.

"Én nem gondoltam volna, hogy ennyi negatív szemléletű ember van ebben az országban, és hogy gondolkodás nélkül ilyeneket írnak valakinek" - mondta el Bea, aki az egész jelenséget nem érti, hiszen Instagramon két hét alatt több mint 9000 új követője lett, akik sokszor ok nélkül és ismeretlenül támadják őt és párját.

Az egykori modell, aki 11 évig élt Hong-Kongban szeretne a nőknek pozitív üzeneteket átadni, mert úgy érzi, hogy az optimizmus, ami leginkább hiányzik a magyar lányokból. Annak ellenére is célja ez, hogy épp a túlzottnak mondott pozitivitása miatt támadták a legtöbbet.

Az rtl.hu-nak adott interjúban Bea elmesélte, hogy két lánytestvére van, mindhárman "túlpörgősek", hármuk közül azonban még ő a legnyugodtabb.

"Az emberek sokszor nem értik, nem tudnak azzal azonosulni, hogy valaki tud örülni más örömének, tudja támogatni önzetlenül a másikat, anélkül, hogy bármit várna cserébe. Nekem a hazaköltözésem óta az a legnehezebb, hogy ne olvadjak bele ebbe a szemléletbe. A nagy magyar valóság persze engem is megütött, és mindig azt mondtam Daninak, hogy én nem akarok ilyen lenni. Nem akarok mindig panaszkodni, hanem szeretném továbbra is mindenben a jót látni" - magyarzta el Bea, hogy miért olyan lelkes mindig.

Arra a felvtésre, hogy ő jobban szeretné Danit, mint fordítva, azt mondta, hogy kettejüknek teljesen más a szeretetnyelve, de ők ezt már megszokták az elmúlt két és fél év alatt:

"Neki az elején nehéz volt, hogy én egy nagyon szeretgetős, érzelmes ember vagyok, ő pedig az ellentéte – nekem meg ezt volt nehéz megszokni. De mostranra tök jól összehangoltuk. És bár Dani nem az a tipikus hősszerelmes, aki napi tízszer leírja, hogy szeretlek és állandóan ölelget, viszont egy végtelenül érzékeny lelkű ember" - vallott kettejük kapcsolatáról a celeb.