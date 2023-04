Pillanatok alatt felszerel bármit, a kertben még a bokrokat is maga nyírja sövényvágóval, ha kell a kocsiját is maga javítja. A színpadon díva, de otthon nem riad vissza a kétkezi munkától. A színésznő kitűnő egészségi állapotának hála úgy érzi, nincs előtte lehetetlen.

„Általában keveset vagyok itthon, ha viszont van egy-egy napom, amikor nem rohangálok, akkor behozok minden lemaradást. Apukám trónörököst várt, de én jöttem előbb, és csak utánam az öcsém, úgyhogy kicsit férfinak nevelt. Nagyon sok mindent megtanultam gyerekkoromban. Tudom, hogy kell megfúrni a falat, kalapácsot használni, akár egy falat lefesteni. Elvégzek a kertben is minden munkát, nem bújok a mögé, hogy én bizony nő vagyok. Persze amikor egy ízületi gyulladás miatt nagy fájdalmam volt, akkor a mosdóig is alig bírtam kimenni. Fájt a lábam, és fájt a lelkem, hogy nem tudok semmit csinálni. Olyan ember vagyok, aki hinni akarja, hogy bármire képes. Emiatt is kezdtem el egy ízületregeneráló gyógynövénykúrát, ami szerencsére elmulasztotta a bajaimat. Csupa olyan gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító van a napi adagomban, amit az egyiptomi és kínai receptúrákban már időszámításunk előtt is használtak. A fűzfakérget a reuma ellen, az indiai tömjénfát a gyulladás kezelésére, a violát az ízületi bajokra. Megszűnt mostanra a gyulladás és a fájdalom is a múlté" – magyarázta Oszvald Marika, aki megszokta már, hogy nem vár mások segítségére, inkább maga ugrik neki a munkának.

„Mestert is nehéz találni, és ugyan a családban is vannak férfiak, de azokra lehet a legkevésbé számítani, én meg olyan vagyok, hogy adj' Uramisten, de mindjárt" – mondta nevetve a színésznő, akinek nem csak a konyhája, a szerszámos ládája is jól felszerelt.

„Életem első müncheni turnéjáról ütvefúrót hoztam haza magamnak, ajándékba. Fontos, hogy legyenek otthon szerszámok, hiszen szükség van rá. Van vagy 100 csavarhúzóm, akkus fűrészem, és sövénynyíróm is, utóbbival vágom az udvaron a bokrokat" – tette hozzá Oszvald Marika aki alig várja a tavaszt, hogy rendet vághasson hatalmas gödöllői kertjében.