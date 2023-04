Stana Alexandra és Meggyes Dávid több mint egy éve alkotnak egy párt, miután Dávid elvált előző feleségétől, Horváth Grétától. A pár hamar összeköltözött, kapcsolatuk harmonikusnak mondható. Ennek köszönhetően a közös gyermekkel kapcsolatos tervek is előtérbe kerültek – írja az nlc.hu.

„Szeretnék egy kislányt, Alexandra is nyitott rá. Hál' Istennek, ahogy említem, rögtön elmosolyodik; ennél nagyobb visszajelzés nem is kell nekem. Valamiért régóta azt érzem, hogy lányos apuka leszek. Látom a nővéremnél, hogy milyen szeretettel és tisztelettel viszonyul édesapámhoz egy életen át. Én is arra vágyom, hogy legyen egy kis szerelmem, aki remélhetőleg hasonlít majd a páromra" – fejtette ki Dávid a hot! magazinnak.