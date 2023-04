Tóth Andi pár hete jelentette be visszavoulását , és úgy tűnik ehhez tartja is magát. Ma megjelent új albumának a Lépek címet adta.

A Sztárban sztár döntője előtt pár órával jelentek meg Tóth Andi új dalai a Youtube-on. A Lépek című albumon 15 szám található, Andi románul, magyarul és angolul is énekel.

Andi az Instán is értesítette a követőit, a posztban mindössze ennyit írt:

"Kint az album! Köszönöm az elmúlt 10 évet. This is goodbye."