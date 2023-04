A válogatott kosárlabdázó bejelentette, hogy visszavonul aktív sportolói karrierjétől. A közelmúltban egyre több pletyka keringett ezzel kapcsolatban, amelyek most igaznak bizonyultak.

Judit és Curtis, azaz Széki Attila 2020 őszén váltak egy párrá. A 189 cm magas center a hazai kosárlabdázás meghatározó alakja, sikeres sportkarriert tudhat maga mögött annak ellenére, hogy egy komoly sérülést is szenvedett. A bokáját törte el, és sajnos a szalagjai is elszakadtak, felépülése pedig kérdésessé vált. A sportoló visszavonulásának okai között az is felmerült, hogy a zenésszel gyermeket szeretnének vállalni, bár ezt egyelőre nem erősítették meg hivatalosan – írja a Bors.