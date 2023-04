Új csapattal foltatódik a Troll a konyhában. A Viasat 3 műsorában helyet kapott többek között Berki Mazsi és Gáspár Győző is. Utóbbi már az első adásban hozta a formáját.

Ahogy mindig, a showman ezúttal is magát helyezte a középpontba és a legmagasabbra, így amikor arról kellett dönteni, kinek a tányérját vigye ki a csapat, fel sem merült benne, hogy más étele is lehet finom, versenyzőtársai tányérja is lehet szép, ízléses.

"Hát mondjuk meg, ki döntötte volna el? Hát, ha csúnya lett volna, ha nem, én. Ott ríttam volna reggelig..." - mondta el Győző a műsorban, hozzátéve: "A főnök én vagyok, azt meg kell jegyezni!"

A vitát végül a lányok unták meg, és Gáspár Evelin vezetésével cselekedtek. Ennek ellenére Gáspár Győző tányérja a zsűri elé került...