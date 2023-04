Millie Instagram-posztban, Taylor Swift slágerét idézve jelentette be, hogy kapcsolatuk Bon Jovi fiávalkomolyra fordult.

A pár nyilvánosan 2022-ben jelent meg együtt először - azóta sülve-főve együtt vannak, lángol közöttük a szerelem. A színésznő tegnap kiposztolt fotója és az ahhoz tartozó szöveg sokatmondó.

"I've loved you three summers now, honey, I want 'em all" (Már 3 nyár óta szeretlek, édesem, mindet akarom) - idézi az Enola Holmes címszereplője Taylor Swiftet, és egy hatalmas eljegyzési gyűrűt villant Jake Boniovival közös fotón.

A rajongók nem hagyták szó nélkül a "bejelentést", sokan hitetlenkedtek, óva intették a színésznőt, mondván, a mai világban ilyen fiatalalon házasodni nem divat és nem is kéne megtennie a párnak. Mások épp az ellenkezőjét gondolják: a szerelem nem kor kérdése, és a fiatalok azért randiznak, mert szeretik egymást és együtt képzelik el az életüket.

Hogy kinek van/lesz igaza, az nem most fog kiderülni, de az tény, hogy kőbe vésett szabályok a házasságra sincsenek.