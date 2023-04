Vivien korábban elmesélte, milyen lelkileg megterhelő időszakot élt át a házasságuk alatt. A helyzet legtragikusabb pillanata talán az volt, amikor kiderült, hogy egy kisbabát is elvesztettek Gusztáv miatt. A színész öt hónapja van elvonón, a válás pedig már csak idő kérdése.

Fazekas Vivien azonban új életet kezdett volt párja egyik gyerekkori barátjával, Gergővel. Már korábban is ismerték egymást, de sosem gondolták volna, hogy egyszer egy párként találják meg a boldogságot. Az új kapcsolatnak köszönhetően Vivien sokkal boldogabb és vidámabb, amit jól tükröznek a közösségi médiában közzétett képei is. A közelmúltban hármasban ünnepelték a húsvétot Vivien kisfiával és együtt festették a tojásokat is – írja a Blikk.