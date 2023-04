2022 februárjában történt az eset, melyet a HOT! magazin írt meg, és amit Zalatnay Cini nem is tagadott:

"Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként be is vonták a jogosítványomat" – mondta el az énekesnő, aki nem próbált meg visszaélni hírnevével, egyrészt, mert nagyon kedvesek voltak az őt ellenőrző rendőrök, másrészt, mert úgy véli, mindig az egyenes út a legrövidebb.