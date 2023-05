A legtöbbünk otthona viszonylagos állandóságot képvisel. Egyszer berendezzük, utána pedig hosszú éveken át nem változtatunk az alapkoncepción. Néha azonban elfoghat minket az érzés, hogy egy kis frissítésre lenne szüksége a lakásnak, ám nem kell azonnal festőt, kőművest és burkolót hívnunk, mert apró, költséghatékony változtatásokkal is bámulatos hatást érhetünk el.

A divat változik, a stílus örök – mondta Coco Chanel és ez bizony nem csupán az öltözködésre, de a lakástrendekre is igaz. Az otthonunkat általában úgy alakítjuk ki és rendezzük be, hogy megfeleljen az igényeinknek és tükrözze a személyiségünket – tehát hosszú távra tervezzük , néha azonban nem árt egy kis rövidtávú frissítés. Ha úgy érezzük, hogy már unjuk mindazt, ami évek óta körülvesz minket otthon, akkor érdemes kicsit böngészni az aktuális trendek között, és néhány divatos, nekünk tetsző elemet integrálni a megszokott enteriőrbe. Nem kell azonnal falat bontani, csempézni, festeni – sok esetben bőven elég néhány friss és izgalmas kiegészítő is, mint például néhány új díszpárna, takaró, pár hangsúlyosabb váza, dobozka, tálka, terítő, esetleg függöny vagy szőnyeg. De mégis, mik a trendek 2023 tavaszán?

Lakberendezési trendek idén tavasszal

A 2023-as évet a lakberendezés terén az egyszerűség, a letisztultság és a természetközeliség jellemzi leginkább. Nagy hangsúlyt kap a fa és a kő, legyen szó egy konyhapultról vagy akár egy apró kiegészítőről a dohányzóasztalon.

A színek tekintetében idén a naturális árnyalatoké a főszerep, mint amilyen a nyír, a tölgy, a homok, de a pasztellzöld, a vízkék, a türkíz, az okkerbarna és a piros fakó árnyalatai is egyre több helyen láthatóak. A fehér pedig sosem megy ki a divatból, igaz, 2023-ban inkább a rusztikusabb, piszkosabb változata divatos a vakító hószín helyett.

Mindezt a természetközeliséget meg lehet azonban bolondítani némi kopott csillogással – egy kis óarany gyertyatartóval, ezüstös szélű, vintage tükörrel, de a drapériákban is visszaköszönhet ez az avíttas csillogás.

A 2023-as trendekben tehát a természetközeliség igen fontos elem, ebből pedig egyenesen következik, hogy a szobanövények is főszerephez jutnak az enteriőr kialakításakor. Minél bujább, minél dúsabb, idén annál jobb. Jöhetnek a falról leomló borostyánfüggönyök, a zöldellő, mini télikertek a sarokban, minden, ami megidézi az otthonunkban a buja természetet. De a szárított virágoknak, gyapotnak, pampafűnek is nagy keletje van, hiszen igazán dekoratív és különleges kiegészítői lehetnek a lakásnak.

A stílusokat illetően pedig azt mondhatjuk, hogy az elmúlt évek kissé szigorú és letisztult minimalizmusát elkezdte lágyítani a modern eklektika, amelyben remekül megfér egymás mellett az acél és a szőttes, a beton és a buklé, a szürke és a mentazöld, az üveg és a fa.

Merjünk kísérletezni és merjük feldobni az otthonunkat egy-két merészebb, divatos, 2023-as lakberendezési kiegészítővel.