Hogy mit árulnak el rólunk a minket körülvevő színek? Mindent. Legyen szó dinamikus, lágy vagy vibráló árnyalatokról, otthonunk színei nem csupán a személyiségünket tükrözik, de alapvető befolyással bírnak a mindennapi hangulatunkra. A tökéletes enteriőr kialakításához elengedhetetlen, hogy a szezonális trendszínekkel is tisztában legyünk, de szerencsére a lakberendező cégek kollekciói gyorsan reagálnak az aktualitásokra.

A Pantone Color Institute szakértői 2023-ban is összeállították az év legtrendibb színeit, amelyek nemcsak a divatot, de az otthonunk berendezését is meghatározzák majd. A 2023-as tavaszi paletta árnyalatai amellett, hogy kifejezésre ösztönöznek, nyugalmat és vidámságot árasztanak, otthonunkban való felhasználásukra, kombinálásukra pedig számtalan lehetőségünk nyílik.

Szürke egy kis fűszerrel

A szürke árnyalatait sokan az egyhangúsággal és a komorsággal azonosítják, pedig kevés jobb lehetőség van a modernitás és az elegancia kifejezésére ennél a színnél. Tökéletes választás, ha a dolgozószobánkat vagy annak egy részét a szürke valamelyik árnyalatával dobjuk fel, hiszen a kreatív és koncentrációs készségünket ez az otthoni munka során is segíteni fogja. Egy kis lilás vagy sárgás altónussal a szürke is barátságosabb, kellemesebb hatást kelt, így a nagyobb bútorok, szőnyegek kiválasztásánál is bátran támaszkodhatunk rá.

Égkék

A kék kellemes, lágy árnyalata nemcsak modernitást, tisztaságot, hanem egy kis vidámságot is hoz az otthonunkba. Sötétebb árnyalataival ellentétben az égkék sokkal légiesebb, így ez a szín a lakás kiegészítőihez is tökéletes választás. Lehet szó akár a gyerekszoba bútorairól, akár fürdőszobai kiegészítőkről, de egy-egy bögre, szalvéta vagy törülköző színeként visszaköszönve is képes nyugtató, mégis energetizáló hatást kelteni.

Tejeskávé barna

A természet ihlette meleg, semleges szín, amely lakásunkban az állandóság és a biztonság érzetét kelti, így elsődlegesen a közös terek alapszíneként javasolják. A latte meleg árnyalata a legjobban élénk színű vázával vagy egy eltérő tónusú szőnyeggel érvényesül. A tejeskávé barna mellé válogathatunk 2023 tavaszának más trendszíneiből is, például az égkékkel kombinálva tökéletes teret biztosít a családi vagy baráti beszélgetésekhez.

Póréhagyma zöld

Nem titok, hogy a designerek és belső építészek szándékosan játszanak a zöld nyugtató, megfontoltságot sugárzó árnyalataival, hiszen ennek az árnyalatnak segítségével a harmónia megteremtése szinte gyerekjáték. A póréhagyma zöld színe tökéletesen megalapozza a háló- vagy fürdőszoba meditatív hangulatát, élő növényekkel komponálva pedig a természetközeli hatás garantál.

Créme brulée

A csoda akkor születik meg, amikor a híres francia, égetett krémes desszert árnyalatai merész, ugyanakkor vidámságot sugárzó kompozíciót létrehozva mind az enteriőr alapszíneként, mind díszítőelemként felbukkannak otthonunkban. Érdemes minél több árnyalatát felhasználnunk a konyhában, a nappaliban vagy a gyerekszobában, hiszen a játékos hatás eléréséért e színnek elegendő egy-egy párnán, törölközőn vagy akár konyhai kiegészítőkön visszaköszönnie.

2023 tavaszi színei még akkor is képesek hatni az érzelmeinkre és megerősíteni bennünk az otthon érzetét, ha az év legpörgősebb időszakában olykor csak aludni járunk haza.