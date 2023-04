A színész korábban is elmondta már, hogy sokkal jobb apa most, mint ezelőtt 16 évvel volt. Első lánya születésekor szinte minden este színpadon állt, most viszont egy szerepen kívül mindent visszaadott, csak, hogy 20 hónapos lányával, Flórával tölthesse az idejét. Azt mondja, szereti megélni az apaságot, ott akar lenni minden mérföldkőnél, ami egy gyerek életében számít.

"Régebben otthon is arra vágytam, hogy színpadon lehessek, most megvan az az örömöm, hogy ott tudok lenni, ahol valójában vagyok. Amikor otthon vagyok, csak a feleségem és a lányaim érdekelnek. Vicának az elmúlt hetek sűrűbbek voltak a próbák, majd a színházi bemutatója miatt, én pedig boldogan töltöttem az időt a két gyerekemmel. A pelenkázás sem fogott ki rajtam, hiszen annak idején Zorkánál is csináltam. Szerintem mosni vagy mosogatni sokkal nehezebb" - mondta el a Meglepetésnek adott interjúban az énekes-színész, aki azt is elárulta, hogy a mai napig érzi azt a bizsergést a gerincében, amikor a feleségével van, mint amit akkor érzett, amikor először fogtak kezet a színházban.