Horányi Juli kiakadt, mert rengeteg hasonlóságot vélt felfedezni a saját két hónappal ezelőtt kijöt klipje és Rúzsa Magdi új dalának videoklipje között. Felháborodásának az Instagramon adott hangot. A plágiummal vádolt Magdi reagált a vádakra, most pedig Caramel mondta el a véleményét az esetről.

Mi a közös a három énekesben? Mindannyian tehetségkutató-felfedezettek. És Juli és Madi között még annyi, hogy előbbi szerint utóbbi lemásolta az új dalához készült klipjét.

"Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy véletlen az, hogy Magyarországon, ebben a pici zeneiparban két hónap különbséggel két ugyanolyan klip készüljön, ugyanazon a helyszínen, ugyanolyan snittekkel, a bőrkesztyűvel, amivel vezet, az autóval, a lángokkal" - mondta vidójában Juli, mire Magdi - saját rajongói szerint is leereszkedően -, így reagált:

"Kedves Juli! Minden tisztelettel szeretnélek megkérni, hogy ne beszélj össze sületlenségeket a médiában, hisz a ma generált cirkuszodért az én stábom fenyegetőzhetne perrel a te irányodba, ugyanis a klipünkben 3 dolog azonos. A tiédben is van autó meg visszapillantó (kb. 4 milliárd klipben van), no meg van benne láng (teljesen más megközelítésből) és sajnálatos módon valóban azonos a ház. (Mentségemre, azt sem tudtam, hogy jelent meg dalod, és mostanában nem a Youtube előtt töltöm az időm.)" - szólt vissza a háromgyermekes anyuka, arra kérve rajongóit, hogy Juli klipjét is nézzék meg, hiszen az szemmel láthatólag fontos neki.

Juli kiborulását látva Caramel sem hagyta szó nélkül a plágiumügyet, a következő kommentet írta a videó alá:

"Bakker, ez elég kemény sztori! Viszont én itt megragadom az alkalmat, hogy gratuláljak a klipedhez! Nagyon jó klip! Nagyon szép operatőri munka, gyönyörűen dolgozott a colorist is, menő dreamy atmoszféra! Ritka jó klip egy nagyon jó dalhoz! Érezhető, hogy ez egy inspirált alkotás vizuálisan! Sajnálom a kialakult helyzetet!" - írta, amit Juli megköszönt, mondván, sokat jelentenek neki az énekes szavai.