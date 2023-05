A Publicis Groupe Hungary 2022. végi médiapiaci felmérése a tudatos vásárlás témakörét járja körbe. Beszámol arról, hogy a vásárlók nem elhanyagolható része már vissza is vitte vagy tervezi visszavinni az akciós időszakban vásárolt termékeit.

„Ezt a pulcsit még megveszem, de aztán soha többet!"

Megdöbbentő a vásárlások visszaviteli aránya, amely a tudatos vásárlói magatartás hiányát mutatja a lakosság körében. A Talkonline közösségi platform kérdőívpanelén keresztül a 2022-es év végén készült kutatás adatai szerint a fogyasztók a Black Friday időszak alatt, sokszor jelentős kedvezménnyel vásárolt termékek 6,2 százalékát visszavitték vagy tervezik visszavinni.

Mindenkivel, aki élete során vásárolt már, előfordult, hogy túlköltekezett, vagy olyan termékek is „bekúsztak" a kosarába, amiket eredetileg nem is tervezett megvenni. Ahogy azt is legalább egyszer elhatároztuk már mindannyian, hogy ez most már tényleg az utolsó, nincs szükség többre, hiába akciós még a készletkisöprés leárazása is. De akkor miért csábulunk el újra és újra?

Tudatos fogyasztói döntésről, illetve felelős fogyasztói szokásokról nem beszélhetünk anélkül, hogy szóba ne kerülnének a vásárlás mögött húzódó pszichológiai folyamatok.

„A legfontosabb, amit tudnunk kell az, hogy a pénz és a vásárlás soha nem puszta matematika; jóval többről van szó, mint hogy mennyit költhetünk a rendelkezésünkre álló összegből. Azt, hogy mit és mikor vásárolunk, befolyásolják a gyermekkori tapasztalataink, a családi mintáink, az önmagunkról alkotott képünk változásai, a megküzdési módjaink és az érzelemszabályozási folyamataink – fejtette ki Herendi Kata pszichológus szakértő.

Tudatos vásárlásnak a szó szoros értelmében azt nevezhetnénk, ha mindezekre reflektálnánk a vásárlói döntés pillanatában. Ez azonban egy nagyon idő- és energiaigényes folyamat (lenne), így úgynevezett heurisztikákra, amolyan rövidített döntési útvonalakra hagyatkozunk, amikor megveszünk valamit.

Ilyenkor hajlamosak vagyunk a legkisebb ellenállás irányába menni: ha már akciós, éppen ott vagyok vagy szembejött velem a hirdetés, és még tetszik is, akkor ide vele. A döntéshozatal folyamata így jelentősen lerövidül, viszont részben éppen ennek a rövidülésnek köszönhetjük azt, hogy időnként olyasmit is megveszünk, amire valójában nincs szükségünk, vagy mégsem illik az életünkbe.

Kényszeres vásárlás

A túlzásba vitt vásárlás mellett fontos említést tenni az úgynevezett kényszeres vásárlásról is, ami már a viselkedési függőségek egy formája. Ennek gyökere szintén a vásárlás megküzdési stratégiaként való használata, ez azonban már olyan mértékben történik, ami jelentősen rontja az életminőségünket.

Kényszeres vásárlás esetén ugyanis az újabb és újabb „vadászatok" és beszerzések ördögi köre elkezdhet háttérbe szorítani más olyan dolgokat, amelyek korábban fontosak voltak számunkra, például a szeretteinkkel, barátainkkal töltött idő, vagy éppen a munka. Az ellenállhatatlan vásárlási vágy miatt pedig hajlamosak leszünk túlköltekezni, így egy idő után anyagi problémákkal nézhetünk szembe.

„Most akkor megvegyem vagy ne?"