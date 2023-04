A 44 éves Rachel McAdams büszke a testére, ezért is szerepel a Bustle magazinban úgy, hogy a képei csak minimális szerkesztésen estek át. A színésznő ennél is tovább ment, ugyanis szőrös hónalját is láthatóvá tette a felvételeken. Úgy véli, az rendben van, ha a legjobbat akarjuk kihozni a kinézetünkből, ha dolgozunk rajta és egészségesek vagyunk, de ezek mindenkinek mást jelentenek.