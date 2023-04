"A legnagyobb francia sztár, aki több mint hatvan év alatt soha nem állt le a forgatással, a megújulással, a kísérletezéssel, mer elvállalni nem neki való szerepeket vagy első filmeket is. Nem egy mozdulatlan ikon, ő a művészetét mindig új életre kelti. Deneuve a maga módján a filmművészet gazdagságát testesíti meg, amit a fesztivál is képviselni akar: a szerzői filmeket, de a színvonalas közönségfilmeket is" - hangsúlyozta közleményében a fesztivál.

Catherine Deneuve a fesztiválra meghívott számos filmben játszott, 1994-ben a Clint Eastwood által elnökölt zsűri tagja volt, 2005-ben Tiszteletbeli Arany Pálma-díjjal jutalmazták, három évvel később pedig életművéért kapott különdíjat.

A fesztivált május 16. és 27. között rendezik meg, a nyitófilm a Johnny Depp főszereplésével készült Jeanne du Barry című francia romantikus történelmi produkció lesz, a díjkiosztót követően pedig a legújabb Pixar-produkció, az Elemi című amerikai animációs film világpremierjét tartják.

Mindkét esemény háziasszonya Catherine Deneuve lánya, a szintén filmszínésznő Chiara Mastroianni lesz. A zsűri elnöke idén Ruben Östlund kétszeres Arany Pálma-díjas svéd rendező. A csaknem kétezer benevezett filmből 19 versenyezhet az Arany Pálmáért, de a válogatás a következő napokban újabb alkotásokkal bővülhet.