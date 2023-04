A 29 éves Niklas In den Birken állítólag számos alkalommal hazudott arról, hogy be tudja vonni a produkciób a filmsztárt, de másról sem mondott igazat: azt is elhitette velük, hogy DiCaprióval együtt vettek részt Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén.

A meg nem nevezett müncheni produkciós cég vetette fel, hogy a Wall Street farkasának sztárját tanúként hallgasság meg az ügyben.

A 48 éves DiCaprio Los Angelesben nőtt fel, a család mindkét oldalán német származású – bár a hírek szerint kevés kapcsolata van ottani rokonaival.

A színész egyelőre nem szerepel a tanúk listáján.

A tárgyalás május 5-én kezdődik Münchenben - írja a Daily Mail.