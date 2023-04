Kulcsár Edina és G.w.M különleges nevet választottak a kislányuknak, most kiderült, ki talált rá.

Kulcsár Edina és G.w.M családja kislánnyal bővül hamarosan, akinek a nevét március végén árulták el a követőinek. "A kislányunk az Amara nevet fogja viselni. Arra törekedtünk, hogy ne mindennapi nevet adjunk neki, mert hisszük, hogy ő sem lesz mindennapi! Ezenkívül fontos szerepet játszott a névválasztásban az is, hogy a számmisztikai elemzése alapján melyik szám tartozik Amara nevéhez, és mik lesznek rá jellemzőek" - árulta el korábban Edina, aki most azt is közölte, hogy melyikük találta ezt a különleges nevet.

"A névválasztásról annyit érdemes tudni, hogy régóta kerestük már a megfelelő nevet. Lényegében, amikor megtudtuk, hogy kislányunk lesz, folyamatosan néztük a lehetőségeket. Számomra nagyon fontos volt a jelentése és a számmisztikai üzenete is, így végül az Amara lett a befutó. (...) Ezt a nevet egyébként a férjem találta" - idézi a Ripost Edinát.