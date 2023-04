A vetélkedő továbbra is egy hírességgel és két civil játékossal zajlik majd, de lesznek újítások is, mint a "párbaj szelet", melyet, ha kiforgat a játékos, választhat, hogy kit hív ki párbajozni, illetve arról is dönthet, ki legyen a párbajseggédje, Kasza Tibi vagy Sydney van den Bosch.

Cisztu Zsuzsa a pénteki adás ismert embere lesz. Az adás felvételei természetesen már lezajlottak, az olimpikon Sydney társaságában volt vendége a Mokka reggeli adásának, melyben élményeiről mesélt.

Elmondta, hogy tényleg ki kellett lépnie a komfortzónájából, és valóban sokkal nehezebb a helyszínen játszani, mint otthonról. Otthonról családja úgy bocsátotta el, hogy ha a kezébe nyomnak egy kocsikulcsot - mely a vetélkedő egyik nyereménye -, akkor ne hagyja ott.

"Bármi történik, hazamehetek, tehát, ha véletlenül mégis úgy alakulnak az események, akkor is beengednek" - mesélte el Zsuzsa azzal kapcsolatban, hogy otthon az ember néha tényleg azt gondolja a tévében szereplő játékosról, hogy nem lát, esetleg buta, miközben a stúdióban rengeteg a zavaró tényező, a folyamatos beszéd stb., ami könnyen kizökkentheti nemcsak a civil játékost, de a rutinos tévést is.