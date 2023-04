"Guszti nem tudta, hogy megyünk, amiként azt sem, hogy februárban – amikor már lehetett látogatni – mentünk volna, de betegség miatt végül nem sikerült útra kelnünk. Gondolom, a terápia miatt nem mondták meg neki, hogy meglátogatjuk. Amikor megérkeztünk, Guszti éppen kint volt a kertben, de már az autót megismerte, és láttam rajta, mennyire meglepte és boldoggá tette, hogy ott vagyunk. Mindketten nagyon meghatódtunk, sírtunk és nevettünk egyszerre" - mesélte a Blikknek Csilla, Guszti húga.



A színész rengeteget erősödött testileg és lelkileg is. Testvére azt mondja, Guszti rengeteg időt tölt a szabadban, dolgozik, házimunkát végez, mindig csinál valamit. Nagyon sovány volt, amikor bekerült, most azonban úgy néz ki, mint aki kigyúrta magát.

"Korábban úgy tudtam, egy évig mindenképpen bent kell maradnia, de most kiderült, hogy addig marad, amíg úgy érzi, még nem gyógyult meg, és továbbra is szüksége van a terápiára. Amikor kijön, akkor is támogatják majd a többiek, akik már kigyógyultak a szenvedélybetegségükből. Nagyon büszke vagyok a testvéremre, hogy meghozta ezt a döntést, és ekkora akaraterővel végig is csinálja, amit eltervezett" - tette hozzá Csilla.