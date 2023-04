Korábban agyvérzése volt, így lett sérült az az idős ember, akit három fiatalabb férfi kötözött meg lánccal egy erdőben, radásul egyikük videóra is vette a bántalmazást. A Hargita megyei Csíkdánfalván történt esetről készült videó az áldozat lányához, Moisă Tündéhez is eljutott, aki rendőrségi feljelentést tett.

A lány a közösségi oldalára is kiposztolta a videót, amelyen az látszik, hogy édesapja a földön fekszik, a nyakától a bokájáig megláncolva, miközben egy üvegből próbálják itatni. A felvételt a nő azért tette közzé, mert tudatosítani szeretné az emberekben, hogy ilyet senkivel nem lehet következmények nélkül megtenni.

Tünde azt is elmondta, hogy bántalmazott édesapja korábban agyvérzést kapott, hosszú ideig ágyban feküdt, és amikor egy kicsit jobban lett, hazaköltözött Dánfalvára. A videón szereplő három bántalmazója azonban kihasználta őt, ingyen dolgoztatták, és valószínűleg nem az ominózus eset volt az első, amikor bántalmazták fizikailag. Az áldozat lánya azt is eé,ondta, hogy nem véletlenül erőltették, hogy pálinkát igyon, pontosan tudták, hogy nem ihat alkoholt, tehát ez is a bántalmazása része volt.

A felvételen hallható, ahogy a videót készítő férfi arra utasítja két társát, hogy úgy láncolják meg az idős embert, „hogy meg ne nyuvadjon", egyikük pedig azt mondja, hogy azért kötözik meg a figyatékkal élő bácsit, mert „jól dolgozott".

A Hargita megyei rendőrség azonosította az elkövetőket: az 51, 33 és 26 éves férfiak csíkdánfalván élnek ellenük az ügyészség ütlegelés és egyéb erőszakos cselekedetek miatt indított bűnügyi eljárást - írja a Transindex.