Már 2022 márciusában lehetett sejteni, hogy a spinoffnak lesz folytatása, de a részleteket csak most ismerhettük meg. Az új évadban nemcsak a jól ismert szereplők térnek vissza, hanem Aidan, Carrie exe is feltűnik a képernyőn. Sarah Jessica Parker is megerősítette, hogy Aidan karaktere szerepelni fog a sorozatban: az Instagramon osztott meg egy képet, amelyen John Corbett oldalán sétál New York utcáin – szúrta ki a Telex.