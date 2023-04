Nem telik el adás Paprika Dorina és Visváder Tamás összecsapásai nélkül, a Hal a tortánban állandó a fezsültség, és már az eheti csapat többi tagjára is hatással van, mindenki kezdi kellemetlenül érezni magát.

A csütörtöki adásban is állt a bál. Vágni lehetett a feszültséget Palácsik Lilla férje és Győzike keresztlánya között, Dorina ki is ment a konyhába Valkusz Milán édesanyjához, hogy nála leljen vigaszra. Ám miközben visszatért a helyére az asztalhoz, "fejezd be" felkiáltással fejbe vágta Tomit, aki egy darabig el se akarta hinni, hogy ez megtörténhetett.

„Ez már tényleg túlmegy egy határon" - mondta Dorinának, aki azt válaszolta: "Én kérek elnézést!"

Tomi kifejtette, hogy tőle nem kell bocsánatot kérni, de ugyanott vannak, ahol addig:

"Ott vagy egy vendégségben, mindenki szeretettel jön... engedd el, tartsd meg a buszba vagy holnapra" - mondta a lánynak, aki szerint megint Tomi az, aki őt kóstolgatja.

A csapat többi tagjának is roppant kellemetlen a Dorina és Tomi közötti állandó konfliktus, Papadimitriu Athina elmondta, hogy nemszereti a feszütséget, nem is akar róla beszélni, ha van, a legjobb kideríteni az okát.

Valkusz Milán szerette volna megtudni, miért megy a folyamatos adok-kapok Dorina és Tomi között, mivel nem tetszik neki, hogy már kezdenek viccből vérre menő harcba átmenni, mire előbb azt mondta: "Két dudás egy csárdában nem fér meg, apukám".