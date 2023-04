A Hal a tortán szerdai adásában Valkus Milán főzött, aki nem titkolta, hogy nem egy hatalmas szakács, ezért édesanyját hívta segítségül, aki aztán Papadimitriu Athinával beszélgetve intim titkokat is elárult fiáról, mindenki nagy örömére.

Athina a gyerekkori családi fotókat nézegette, és megjegyezte, hogy nem is tudt, hogy három gyerek van. Tamásban felmerült, hogy Milánt biztosan lánynak szerették volna, és mint kiderült, ez akár igaz is lehetne, hiszen a harmadik gyereket valóban abban a reményben vállalták az énekes szülei, hogy hátha lesz egy lányuk. Ám ez hiú ábrándnak bizonyult, mert ahogy testvéreinél, nála is, már a korai ultrahang felvételeken kiderült, hogy fiút várnak.

"Azért született, mert mondták, hogy majd jön a lány. Mondtam, hogy jó, de az első ultrahangos felvételeken ekkora kukikat mutatott a nőgyógyász" - mondta Milán édesanyja, kezével mutatva, mekkora is az az ekkora...

Valkusz Milán szemei kikerekedtek, és igyekezett a vacsoraasztalhoz terelni vendégeit, ám később elárulta, hogy nem gondolná, hogy rossz reklámot kapott, sőt!