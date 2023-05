Néha az élet csupán egy pillanaton múlik. Igy történt ez Helena Citrónová esetében is, akit a haláltáborba való érkezése után arra választottak ki, hogy énekeljen egy dalt az egyik SS tisztnek, akinek éppen aznap volt a születésnapja. Franz Wunsch beleszeretett a lány gyönyörű hangjába, vonzó külsejébe, és úgy intézte, hogy az általa vezetett Kanada kommandóba kerüljön. Ezzel nemcsak az életét mentette meg – másnapra ugyanis már be volt osztva az egyik gázkamrába -, hanem a lehetőségekhez képest jobb körülményeket is teremtett a számára. A Kanada kommandó ugyanis híres volt arról, hogy itt könnyű fizikai munkát végeztek a rabok, a gázkamrákba vitt zsidók holmiját szortírozták, így a legtöbben ide szerettek volna bekerülni.

Wunsch szavakkal és tettekkel is bizonyította a szerelmét a lány felé. Kekszet küldött neki, amibe egy rövid üzenetet rejtett – „Szeretlek – beléd szerettem" – ez állt rajta. Helena azonnal megsemmisítette a cetlit és hosszú ideig rá sem tudott nézni a férfira: akkoriban úgy érezte, hogy inkább meghalna, mint hogy egy SS-tiszt szeretője legyen. Arról nem is beszélve, hogy ezzel a románccal mindketten az életüket kockáztatták, hisz tilos volt zsidó nő és nem zsidó férfi között bárminemű kapcsolat. Ha kiderült volna, hogy a náci tiszt egy zsidó fogollyal találkozgat, akkor egészen biztos, hogy súlyos büntetést kapott volna, míg Helenát azonnal kivégezték volna.

Helena érzései akkor változtak meg, amikor a testvérét is a koncentrációs táborba szállították két gyermekével együtt és Franz Wunsch, bár a gyermekeken nem tudott segíteni, az utolsó pillanatban megmentette nővérét a halál torkából.

Ekkor valami fantasztikusat tett. Voltak pillanatok, amikor elfelejtettem, hogy én zsidó vagyok, ő pedig nem és őszintén, tiszta szívből szerettem őt" - nyilatkozta egy interjúban Helena, aki azt is hozzátette, hogy megbélyegezték és sokan elítélték amiatt, mert köze volt egy SS-tiszthez.

Miután vége lett a világháborúnak, Wusch két évig kutatott Helena után, de nem találta meg a lányt. 1972-ben bíróság elé állították, ahol kijelentették róla, hogy igazi zsidógyűlölő, többször brutálisan bánt a rabokkal, nőket és férfiakat egyaránt bántalmazott, sőt, egyszer még a gázkamrákhoz is be volt osztva, ahol halálos Zyklon-B készítményt dobott a rabok közé. A szerelem azonban megváltoztatta az életét.

A vágy megváltoztatta a brutális viselkedésemet. Szerelmes lettem Helena Citronova-ba, és ez megváltoztatott. Más ember lettem az ő hatására" – nyilatkozta Wunsch, akinek a tárgyalásán végül Helena és testvére is felszólalt. Az egykori fogvatartott szerette volna elmondani az igazságot megmentőjéről, aki, bár kegyetlen volt a rabokhoz, megmentette az életét és képes volt az empátiára és a szeretetre.

Franz Wunsch-t végül felmentették, mivel elévültek a háborús bűntettei. Helenával való története sokakat megérintett, 2020-ban dokumentumfilm is készült belőle. Bár megkérdőjelezhető, hogy mennyire lehet szerelemnek nevezni, ami kettejük között volt, az biztos, hogy a férfi rajongott a zsidó lányért, míg Helenának, aki a túlélésért harcolt, kapóra jött az SS-tiszt szerelme. Bármi is történt köztük valójában, ők ketten az élő példa arra, hogy a legzordabb és legkegyetlenebb körülmények között sem parancsolhatunk az érzéseinknek.





