Néhány nappal ezelőtt Berki Krisztián fehér autóját szúrta ki valaki a fővárosban, amelyen sokan kiakadtak, és értetlenül álltak azelőtt, hogy ki vezetheti a BERKI-1 rendszámú kocsit.

"Az Örs vezér terénél sétáltunk, amikor megláttuk a fehér autót. Eddig is figyelemmel követtük a bulvársajtót, úgy tudjuk, ez a kocsi egykor Krisztiáné volt. Készítettünk pár fotót, ám az özvegyet, Mazsit nem láttuk megjelenni a járműnél, hiába vártunk. Egy, számunkra ismeretlen hölgy és egy férfi jelent meg a helyszínen, akik luxuscikkeket pakoltak a csomagtartóba. Amit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy az autó konkrétan tilosban parkolt jó ideig... Ennek ellenére jól elbeszélgettek a jármű mellett, ez egy cseppet sem zavarta őket. Úgy vélem, bárki is közlekedik manapság ezzel a kocsival, szégyent hoz Krisztián emlékére az ilyen szabálytalanságokkal" - mesélte egy szemtanú a Story-nak.

A történtek után megszólalt Berki Mazsi is, aki elárulta, kinek a tulajdonában van most az autó.

"Krisztiánnak valóban volt Porschéja, de ez az autó, amit most is lefotóztak, és már többször is megjelent a sajtóban, sosem volt az övé. Ezek szerint valaki másnak is van hasonló rendszáma"

– magyarázta az özvegy.