Van, akinek elég egyszer elhatározni, van, akinek kétszer kell meghoznia a döntést. Az óvónőként dolgozó Évának először az edzéshez jött meg a kedve, majd némi idő után sebességet váltott, mellétette az étrendváltozást, és a kettő együtt meghozta a várt eredményt.

"Nem tetszett, amit a tükörben láttam."

Csirzóné Kovács Éva élete első negyven évében a legnagyobb nyugalommal nézhetett a tükörbe, még a két várandósság és a gyerekszülések sem zökkentették ki a formából. Ezért különösen zavarta, amikor valami megváltozott.

– Aktív életet élünk, a férjem testnevelő tanár, szeretünk túrázni, biciklizni. A sport mégsem volt jelen túlságosan az életemben. Gyerekként kosárlabdáztam, de aztán testnevelésórán keresztszalagszakadásom lett szekrényugrás közben, és utána nagyon vigyáztam a lábamra, abbamaradtak a rendszeres edzések. Aztán negyven után egyszer csak azt vettem észre, hogy megváltozott valami. Mára tudom, hogy a változó korban bizony feljönnek a kilók, akkor is, ha alig eszik az ember. Szinte észre sem veszi, én is csak azt éreztem, lassan, fokozatosan, hogy nem vagyok elégedett azzal, amit látok. Igazán elhízva nem voltam, de azért mindenhol volt rajtam plusz. Az is látszott, hogy egyáltalán nem mozgok, nem volt feszes rajtam semmi, és mindenhol megjelentek a kis zsírpárnák, még a karomon is – mesélte a Fanny magazinnak.

– Nagyjából tíz évig tartott ez az időszak, amikor úgy döntöttem, itt az ideje lépni. Mondhatjuk akár újévi fogadalomnak is, mivel karácsony után határoztam el magam. Éppen túrázni mentünk Szlovákiába a téli szünetben, és még az autóból írtam Heninek. Egy kolléganőm, a legjobb barátnőm már egy ideje járt az ő edzéseire, és láttam rajta az eredményt. Abban biztos voltam, hogy irányítás nélkül nem fog menni, és azt is tudtam, hogy hiába szakmabeli a férjem, nem tőle akarok segítséget kérni.

Erősödő izmok, jó közösség

Maratonok és Balaton-kör. Éva férje az a fajta testnevelő, aki nemcsak beszél a mozgásról, hanem valóban csinálja. Amikor a feleség megtalálta a neki való mozgásformát és azt a közösséget, amiben jól érzi magát, már ő sem maradt le az aktivitásban.

– Először nehéz volt persze. Úgy éltem meg, hogy bekerültem egy csoportba, ahol már mindenki edzett egy ideje. Pár hétig mondogatnom kellett magamnak, hogy majd jobb lesz, majd megjön a rutin, az állóképesség, majd fogom élvezni. Szerencsére nagyon jóban lettünk Henivel, akit ma már a barátnőmnek mondhatok, és nagyon szeretem a közösséget, akikkel együtt járunk a terembe. Sokszor még hétvégén is elmegyünk együtt, és az edzés közben az élet dolgait is megbeszéljük. Utólag is örülök, hogy ezt választottam, és nem a férjemmel kezdtem mozogni. Így mindkettőnknek megvan a saját tere, társasága, ideje, és egyikünknek sem kell gyengének látszania a másik előtt.

Örömanyaként nem vallhatok szégyent!

Éva egy ideig egyre nagyobb lelkesedéssel vetette bele magát a sportba, majd a kemény munka után meg-megjutalmazta magát egy csokival, egy banánnal, finom falatokkal. A következő fordulópont a fia eljegyzése volt.

– Úgy döntöttem, hogy nagyon jól kell kinéznem az esküvőn. Ez volt az a pillanat, amikor az étrendemet is átalakítottuk az edzőmmel. Kezdetnek egy hétig részletesen össze kellett írnom, mikor mit ettem. Aztán, mivel hétköznap az óvodában eszem, bevittem a menüt, mindig előre, és megbeszéltük, mit ehetek, és mit helyettesítsek mással. Visszavettük a szénhidrátot, és megtaláltuk azokat az ételeket, amiket szeretek. Nekem például nem jött meg a kedvem a zabkása-reggelihez, de a szénhidrátcsökkentett kenyér csirkemellel vagy sovány sonkával tökéletes. Most már teljesen átálltam: a tízórait, uzsonnát viszem magammal egy kis dobozban, és a gyerekek is egyre ritkábban kérdezik meg, hogy miért nem eszem tésztát.

A súlyzós edzéstől a zsírégetés is beindul – Negyven felett is lehet izmot építeni, sőt, edzőként azt látom, hogy a senior korosztály igenis fejlődőképes, sőt, nagy akaraterővel és kitartással rendelkezik, és sokszor ügyesebb is, mint a fiatalabbak. A megfelelő módszerekkel gyorsan lehet eredményt elérni velük, betartva bizonyos szabályokat. Egyrészt fontosabb a megfelelő idejű bemelegítés, mert nagyobb a sérülésveszély és hosszabb a regenerálódási idő. Számukra az edzés intenzitása a közepes és magas tartományok között ideális, de egyénenként változó, ezért érdemes személyre szabni. Én fele-fele arányban javaslom a kardió és erősítő edzéseket. Nem szabad megijedni a súlyzóktól, a női test szép tónusos izmot tud formálni, de túlzottan izmos biztosan nem lesz. Ahogy minden korosztálynál, náluk is elengedhetetlen a törzsizmok fejlesztése. is Nagyon gyorsan eredményt hoz a rendszeres edzésbe fektetett munka, néhány hét után jól látható változást hoz mind a tartásban, mind pedig esztétikumban, és itt még a pozitív fiziológiai hatásokról nem is beszéltünk.

Keinrath Henriett

fitneszedző, életmódtanácsadó

A heti három edzés és a megváltozott menü hatására csak úgy olvadtak le a kilók, és Éva ma már nem panaszkodhat a feszesség hiányára. Ehhez az is hozzájárul, hogy a szabadidejét is szereti aktívan tölteni.

– Minden hétvége egyik napján, kicsit talán párterápiaként is, a férjemmel felvesszük a bakancsot, és bejárjuk Szekszárd dombjait. A 15-20 kilométeres túrákon van lehetőségünk megbeszélni a dolgainkat. Emellett nyaranta többször körbebiciklizzük a Balatont, és bárhova megyünk, mi vagyunk azok, akik este 9-kor kéretőznek be a már üres wellnessbe, mert akkor érünk vissza a kirándulásból. Érzem, hogy formában vagyok, elégedett vagyok azzal, ahogy kinézek, és nagyon szeretek edzeni – mosolyog az asszony, aki valóban lenyűgöző formában van.

Éva kedvenc receptjei

Csípős laskagombás üvegtészta

Hozzávalók (2 adaghoz):

500 g laskagomba

1 db chili

1 ek szezámolaj (füstös)

2 ek napraforgó olaj

4 gerezd fokhagyma

100 g üvegtészta

1 közepes db sárgarépa

1 dl kókusztej

0.5 csokor koriander

1 kávéskanál só

bors ízlés szerint

2 teáskanál rizsecet

édesítő

Elkészítés

A kókusztejet összekeverjük 2 gerezd zúzott fokhagymával, rizsecettel, a chili felével, sóval, borssal, édesítővel, a répával. Hűtőbe tesszük. A tésztát leforrázzuk, ráöntjük a kókusztejet, és betesszük a hűtőbe. A forró olajon hirtelen megsütjük a gombát a másik 2 fokhagymával, a chili maradékával, borssal. A tésztával és friss korianderrel tálaljuk.

Tojáspörkölt kuszkusszal

Hozzávalók (3 adaghoz):

250 g kuszkusz

5 db főtt tojás

1 közepes fej vöröshagyma

2 ek napraforgóolaj

ételízesítő ízlés szerint

fűszerpaprika ízlés szerint

1 kávéskanál köménymag

bors ízlés szerint

Elkészítés

Főzzünk keményre 5 db tojást. A kuszkuszt kétszer annyi térfogatú vízzel forrázzuk le – érdemes kevergetni közben! A hagymát felkockázzuk és a pirospaprikával, fűszerekkel pörköltalapot készítünk. Ebbe tesszük az öt darab felkockázott főtt tojást és a kuszkuszt.

Egzotikus csirkemell mangó-kókuszos szósszal kölessel

Hozzávalók (4 adaghoz):

500 g csirkemell

1-2 mangó

450 ml zsíros kókusztej (konzerv)

1 hagyma

4 gerezd fokhagyma

1 ek kókuszolaj (ezt ajánlom)

2 ek borecet

1 tk só

1 tk kurkuma

1 tk szárított petrezselyem

1/2 tk őrölt bors

2 ek szójaszósz (opcionális)

mazsola (opcionális)

1 csésze köles

2 csésze víz

tengeri só

őrölt bors

fokhagymapor

Elkészítés

Keverjük össze a kölest egy edényben a fűszerekkel és a sóval, öntsünk rá két csésze vizet, hogy ellepje, és lassú tűzön pároljuk 15-20 percig. Egy mély serpenyőben olvasszuk fel a kókuszolajat, és pirítsuk üvegesre a finomra vágott hagymát. Adjuk hozzá a zúzott fokhagymát, kurkumát, sót, őrölt fekete borsot, finomra vágott mangót, ecetet és kókusztejet. Főzzük a keveréket 15 percig alacsony hőfokon. Ezután kézi turmixgéppel turmixoljuk össze.

A mártáshoz adjuk a csíkokra vágott csirkemellet, és időnként megkeverve, 15-20 perc alatt pároljuk puhára. Tálaljuk a csirkés szószt főtt kölessel.