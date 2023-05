Ahogy arról már a Life is írt, sok hazai celeb is cukorbetegeknek szánt gyógyszereket vet be fogyási céljaik elérésére, holott az nem veszélytelen, ráadásul orvos és "beteg" is komoly bajba kerülhetnek miatta. Hát még, ha olyan bűncselekmény is társul mellé, mely miatt most komoly büntetőeljárás elég néz egy házi orvos és alkalmi betege.

Egy 43 éves budapesti nő ellen folytat büntetőeljárást, vesztegetés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya. Ugyanakkor vesztegetés elfogadása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt egy 48 éves nyíregyházi háziorvossal szemben is büntetőeljrás folytatnak le. A két eset szorosan összefügg.

A nyomozás adatai szerint ugyanis a nő 2023. március 6-án a háziorvosnak szexuális szolgáltatását ajánlotta fel cserébe azért, hogy orvosi vényre felírjon neki egy fogyását elősegítő gyógyszert, amelyre ő nem jogosult, mivel azt cukorbetegek kezelésére alkalmazzák.

Az orvos az ajánlatot elfogadta, és annak ellenére tett eleget a kérésének, hogy a nő nem tartozott az ellátási körzetébe, ráadásul a kért gyógyszer felírására háziorvosként nem volt jogosult. A gyógyszert -normatív támogatott formában- e-receptre felírta, amit 2023. március 7-én kiváltásra is került.

A nyomozók házkutatást tartottak a nő lakásában, ahol megtalálták és lefoglalták az orvosi vényre kiváltott gyógyszert.

A rendőrök a nőt és az orvost is gyanúsítottként hallgatták ki, vallomást egyikük sem tett. A büntetőeljárás alatt mindketten szabadlábon védekezhetnek - írja a police.hu.