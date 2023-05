Éva azzal kezdi 24 órán látható Instagram-storyját, hogy nem véletlenül töltött fel az utóbbi napokban kevesebb fotót. Valami történ ugyanis a szemeivel, először csak az egyikkel, aztán már a másikkal is. Mindkét szeme vörös és duzzadt, ezért kért orvosi segítséget.

"Először az egyik durrant be, akkor azt gondoltam, lehet, hogy belement a por. Utána a másik szemem durrant be, így nézett ki reggelre. Úgyhogy most itt vagyok egy ilyen kis helyi kórházkában, hogy valamit kezdjenek velem, mert már gyakorlatilag vezetni alig tudok, hiszen nem látok ki a kis csíkszememen, a kis lyukon. Hát, kiderül, hogy mit mondanak... Kicsit vörös, kicsit be van puffadva, látjátok? Imádom én is" - mondja el Horváth Éva a 10 órával ezelőtt feltöltött videóban.

A diagnózissal egyelőre nem jelenkezett a celeb, aki hamarosan családjával együtt visszaköltözik Magyarországra.