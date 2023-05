Timi még április elején jelentette be, hogy egy éve egy párt alkotnak Simon Mátyással, az FC Hatvan egykori játékosával, aki ma már kenyerét inkább üzletemberként keresi, és idősebb nála néhány évvel .

Bejelentését azzal indokolta, hogy szeretnének most már együtt is elmenni egy-egy rendezvényre, amit eddig nem tettek, mert Timi nem szokta és a jövőben sem tervezi kirakatban élni az életét.

Most pedig meg is történt, amire a fiatalok vágytak: együtt jelentek meg a a Magyar Zene Házában egy díjátadó gálán. Fotó is készült róluk az eseményen, melyet a műsorvezető örömmel osztott meg az Instagramon.