Amikor néhány éve egy nyári, reggeli révéműsorban arról beszélt, hogy a Balatonban élnek delfinek, mindenki azt hitte, félrebeszél, esetleg viccel, ám most Hajdú Péternek elárulta, hogy komolyan gondolja a dolgot.

Kozso az amerikai tengerparti háza előtti öbölben rendszeresen lát delfineket és cápákat. Az öbölben ismerkedett meg az énekes egy 9 fős delfincsapattal, amelyik visszajár hozzá, mivel eteti őket, és a delfinek éllítása szerint, ha halat adsz nekik, úgy viselkednek, mint a kutyák.

A Borsnak volt szerencséje megnézni a Frizni TV YouTube csatornáján pénteken, azaz ma este élesedő adást, melyben Kozso többek között azt is elmondta, hogy komolyan gondolja a delfintelepítést a Balatonba.

"Egyszer, amikor hazajöttem, elmentem egy televíziós interjúra. Egy hajóval mentünk a Balatonon és én csak poénkodtam, hiszen az a tó a magyarok tengere és én ezért mondtam, hogy ott vannak benne a mi delfinjeink. És azt azért tudni kell, hogy vannak édesvízi delfinek is. Ha jól tudom, kilenc ilyen faj is él. A Balatonban ugyan még nem, de majd lesznek. Tíz éve volt már egy próbálkozás a telepítésükre, de nem figyeltek jól oda. Én most megcsinálom. Valahogy megoldom, hogy idekerüljenek. Nagyon keményen dolgozunk rajta" – jelentett ki az énekes a műsor felvételén.