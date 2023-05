Dárdai Blanka és L.L. Junior kapcsolatáról sokáig csak pletykák keringteg, de végül felvállalták a szerelmüket a nyilvánosság előtt, majd Dominikáról is sok közös fotót posztoltak. Korábban Blanka elárulta, ezen a nyaraláson sok probléma kiütközött.

"Nehéz életszakaszunk van. Külön-külön is vannak elintézendő dolgaink, és a minőségi idő most annyi, hogy ott vagyok vagy ő átjön, és egymással tudunk beszélgetni. Most, hogy Dominikán voltunk, egy hónapig nem tudtuk kikerülni a problémákat, úgyhogy leraktuk a kapcsolatunk első, nagyon erős tégláját" - árulta el a Lilulandben. Mostanra azonban Blanka oldaláról eltűntek a közös fotók.

"Már a kapcsolatuk eleje óta rengeteget veszekedtek, az utóbbi időben pedig különösen puskaporos volt közöttük a hangulat" - mondta a Blikknek egy informátor.