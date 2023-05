KOS heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Kos

Hétvégén az Oroszlánba lépő Mars feltüzel téged. Vigyázz, mert ezzel megijesztheted a párodat! Kövess el mindent, hogy a benned tomboló tüzet helyes hőfokra állítsd, máskülönben elszabadul a tűz, és megégeti pont azt, akit a legjobban szeretsz, és akit védened kellene. A hét elején a víz dominancia – a gyengédség – remek ellensúlya lehet a hevességnek.

Szingli Kos

Van, aki képes követni téged, és van, aki lemarad. Van, aki élvezi, hogy ilyen szenvedélyes vagy, és van, aki a szenvedélyt indulatosságnak titulálja. Az emberek különbözőek. Nem kell mindegyiknek megfelelned. Keresd azokat, akik értenek, és értékelnek! Ezen a héten kapsz hideget-meleget egyaránt. Az élet már csak ilyen. Bosszankodás helyett jobb, ha mosolyogsz rajta.

BIKA heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Bika

Nem lesz könnyű dolgod ezen a héten. Olyan nagy erők feszülnek egymásnak az égen, amelyek a családodban összetűzést szimbolizálnak. Ideális lenne, ha te békítően lépnél fel. Ugyanakkor téged bánt valami, ezért nem tudsz higgadt maradni. A kedvesed látja, mi a helyzet. Ő segíthet, ha megosztod vele a gondolataidat. Számíts rá! Ahogy ő is számíthat rád.

Szingli Bika

Vasárnap és kedden nagy bolygók feszülnek egymásnak. Ez nálad családon belüli konfliktust gerjeszthet. Ilyenkor nem tudsz cuki lenni idegenekkel, mert minden türelmedet lefoglalja a családod. Éppen emiatt most szüneteltesd az ismerkedést! Jobb, ha passziváltatod magad, mintha később magyarázkodnod kellene, mert ingerült, gondterhelt, sértődött vagy...

IKREK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Ikrek

A Nap vasárnap belép az Ikrekbe, ami azt jelzi, hogy mindjárt szülinapod lesz. Szeretnéd, ha a szerelmed megünnepelne. Tanácstalan vagy, szólj-e neki, hogy mire vágysz? Ne feledd, az őszinteségbe az is beletartozik, hogy nem várod, hogy kitalálja a gondolataidat, hanem egyenesen megmondod. Persze az időzítés itt is, most is fontos.

Szingli Ikrek

Vasárnap a Nap belép az Ikrekbe, ami azt jelzi, hogy közeleg a születésnapod. Nem tudod eldönteni, mit szeretnél: bulit és felhajtást, vagy csendes ünneplést. Abban sem vagy biztos, hogy ezt megoszd-e valakivel. Az égi folyamatok szerint adj még időt magadnak, és várj addig, amíg letisztul a kép. Nézz körül! Senki sem követeli, hogy nyilatkozz...

RÁK heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Rák

A bolygók szerint ezen a héten le kell ülnöd a pároddal beszélni. Félsz minden ilyesmitől, pedig nem kéne. Indítsd a mondókádat azzal, hogy ez neked nehéz, tartasz attól, hogy megbántod őt, pedig valójában semmi mást nem kívánsz jobban, mint hogy megkíméld őt. A hét során erre a beszélgetésre a legalkalmasabb napok a hétfő és a szerda. Próbáld oda időzíteni!

Szingli Rák

A hétvégén nagy felfordulást mutatnak a bolygók, de szerencsére a hét elejére helyre áll a rend. Pontosabban feláll egy új rend. Ehhez ugyanúgy alkalmazkodnod kell, mint a hirtelen betört hőséghez, vagyis az átállás nem lesz könnyű. A jó közérzetedhez elengedhetetlen, hogy csak azokkal találkozz és beszélgess, akik jó hatással vannak rád. A többieket most inkább hanyagold!

OROSZLÁN heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Oroszlán

Nem lesz könnyű téged elviselni. Szombaton a Mars belép az Oroszlánba, vasárnap szembekerül a Plútóval, kedden „pofont" kap a Jupitertől, szóval iszonyatosan ingerült leszel. Ezt csak az tudja elviselni, aki nagyon szeret és ismer téged. A kedvesed kedvessége a legjobb gyógyszer mindenféle bosszantó dologra. Legyen az munka, család, szomszédok, bármi.

Szingli Oroszlán

Szombaton a Mars belép az Oroszlánba, vasárnap „orrba vágja" a Plútó, kedden „pofont" kap a Jupitertől. Ezek az energiák óriási belső feszültséget eredményezhetnek. Ha túlságosan kiborulsz, le is betegedhetsz. Vigyázz magadra, kapcsolj kímélő üzemmódba, és ne most akard megoldani mások problémáit! Magaddal kell törődnöd. Ezt nevezik egészséges önzésnek...

SZŰZ heti szerelmi horoszkóp

Párkapcsolatban élő Szűz

Úgy tűnik, egyszerre több helyen kell helytállnod, ami lemeríthet. A párodnak nem lesz egyszerű dolga, mert nem tudja, pontosan mivel tesz jót, azzal, ha elmondja a véleményét vagy hallgat. Ha megölel vagy teret ad neked. Segíts neki, és mondd ki, mi esik jól! Ez a béke és a kapcsolatotok „tartósításának" záloga. Anno és most is...

Szingli Szűz

Olyan hullámzó lesz ez a hét, hogy csak kapkodod a fejedet. Hol társaságra vágysz, hol magányra. Hol szívesen mesélsz, hol csendben maradsz. Aki nem ismer eléggé, rád foghatja, hogy hangulatember vagy. Pedig nem erről van szó. Inkább arról, hogy sokféle hatás ér, amit fel kell dolgozni. Ez azzal jár, hogy nem mindig tudsz extrovertáltan állni mások dolgaihoz.

