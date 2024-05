Dwayne Johnson meglepő kitétellel írja alá szerződéseit

Minél nagyobb sztár valaki, annál különlegesebb kitételei lehetnek, vagyis az A-listás holywoodi szereplők sok mindent kérhetnek a szerződésükben, akár furcsa dolgokat is, mint például Dwayne Johnson. A színész szerződéseiben érdekes záradék található.

Dwayne Johnson szerződése érdekes záradékot tartalmaz

Dwayne Johnson, vagyis The Rock szerződési záradéka hű a becenevéhez. Kikötötte ugyanis, hogy soha nem veszíthet el a képernyőn egyetlen harcot sem.

Ez a különös kérés állítólag még Vin Dieseltől származik, ő íratott először ilyesmit a szerződésébe,

és többeknek is megtetszett. Dwayne Johsonon kívül állítólag még Jason Statham is alkalmazza ezt a záradékot. Persze rajtuk kívül még bőven vannak a filmes világban olyan színészek, akik kikötnek bizonyos feltételeket, a Trónok harca Cersei Lannisterét például exétől kellett távolt tartani: a sorozatban Bronnt alakító Jerome Flynn korábban a párja volt, és a kapcsolatuk rendkívül csúnyán ért véget. Ezért aztán amikor mindketten szerepet kaptak a Trónok harcában, mindkettőjük szerződése tartalmazott egy olyan passzust, hogy nem írhatnak nekik közös jelenetet, és a forgatáson is meg kell oldani a távoltartásukat.