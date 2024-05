5 kijózanító tény: ezért nem jó spiccesen ismerkedni

Tabutémák

Vannak kimondatlan dolgok, amikről jobb nem beszélni az első randin. Ezek közé tartoznak az anyagiak, vallási és politikai nézetek és az exek felemlegetése is. Spiccesen azonban olyan dolgokról is beszél a másik, amiről nem kéne. Ráadásul ezzel még nem is az a legnagyobb probléma, hogy elijesztjük vele a kiszemeltünket, de olyan bizalmas információkat is megoszthatunk magunkról, amikkel később könnyedén bárki visszaélhet.