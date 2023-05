A diktátoroknak is vannak érzései és vágyai, így nem csoda, hogy Sztálin sem vetette meg a szép nőket és a testi gyönyöröket. Sokan szerelmesek voltak a kegyetlen férfiba, aki pedig nem, az sem mert neki nemet mondani, így tulajdonképpen bárkit megkaphatott, akit kinézett magának.

Ekaterina Svanidze (Kato), a nagy szerelem

Sztálin 24 éves volt, amikor halálosan szerelmes lett egyetemi csoporttársa húgába, a szegény családból származó Katoba, aki akkoriban mindössze 16 éves volt. 1906-ban össze is házasodtak, 1907-ben pedig megszületett gyermekük, Yakov. Egy évvel később az idillnek egy végzetes betegség vetett véget, a fiatal nő életét vesztette tuberkulózisban vagy tífuszban. Sztálin majd eszét vesztette a fájdalomtól, szemtanúk szerint a temetésen még felesége sírjába is beleugrott.

Ez a teremtmény meglágyította kőkemény szívemet. Meghalt és vele együtt elpárolgott az emberiség iránt érzett utolsó jó érzésem is"

- közölte a Short History a diktátor későbbi nyilatkozatát.

Maria és Lida, akikkel száműzetése alatt folytatott viszonyt

Kato halála után Sztálint több alkalommal is száműzték Szibériába, ahol több nővel is viszonyt folytatott. Az első nő az özvegy Maria Kuzakova volt, aki szállást biztosított a férfinak és hamarosan teherbe is esett tőle. Sztálin nem várta meg fia születését, amint véget ért száműzetése, elhagyta Szibériát és folytatta forradalmi tevékenységét. A következő áldozat Lida volt, a 14 éves lány, akinek 1914-1916 között volt viszonya a férfival. A lány két gyermeket is szült neki, az első elhunyt, a második viszont Sztálin nevét kapta. A falubeliek a kiskorú elcsábításával vádolták a diktátort és követelték, hogy vegye őt feleségül, Sztálin azonban ismét távozott, amint lejárt a száműzetése. Mindkét nő próbált segítséget kérni tőle a későbbiek folyamán, de nem kaptak választ, helyette arra kényszerítették őket, hogy írjanak alá egy hivatalos papírt, melyben meg kellett ígérniük, hogy sosem hozzák nyilvánossága, ki a gyermekek igazi édesapja.

Nadezhda Alliluyeva, a második feleség

Sztálin 37 éves volt, amikor megismerte a 16 éves Nadiát, akivel egymásba szerettek és két év múlva össze is házasodtak. A helyzet pikantériája, hogy a diktátor ismerte gyerekkorából a lányt, ugyanis sok időt töltött édesanyjával, Olgával. Egy veszekedés alkalmával állítólag még azt is a fejéhez vágta, hogy ő az igazi apja, de ez valószínűleg hazugság volt. Az ifjú feleségnek nem volt boldog élete Sztálin mellett, rettegett férje kegyetlenségétől és attól, hogy mit hoz a holnap. Szerette volna elhagyni, de a diktátor nem engedte. A párnak két gyermeke született, de ez sem mentette meg a nőt a tragédiától, 1932-ben szíven lőtte magát.

Olga Lepeshinskaya és Vera Davydova: a balerina és az operaénekesnő

A szovjet elit tagjainak gyakran volt viszonyuk táncosnőkkel, énekesnőkkel és színésznőkkel, mivel luxusprostituáltaknak tekintették őket. Sztálin kedvenc balett táncosnője Olga Lepeshinskaya volt, aki elismerte, hogy a diktátor gyakran vitt neki virágot, de tagadta, hogy valaha a szeretője lett volna. Az operaénekesnő Vera Davydova azonban elismerte, hogy viszonya volt a férfival. Nem volt választása, ha nemet mond neki, akkor egyik napról a másikra véget ért volna a karrierje, így viszont egy moszkvai lakással és három Sztálin-díjjal lett gazdagabb.

Valentina Istomina, az utolsó nagy szerelem

Valentina Istomina volt Sztálin házvezetőnője életének utolsó 18 évében. A gyönyörű nőre többen is szemet vetettek, de amikor a diktátor is kinézte magának, a többiek a háttérbe vonultak. Sztálin tökéletesen megbízott a fiatal nőben, ő volt az egyetlen, akitől ételt és gyógyszereket fogadott el. 1952-ben a diktátor súlyos beteg lett, s hiába hívta Valentinát, az nem járult az ágyához. Amikor kiderült, hogy a nőt megerőszakolta két embere, a diktátor megcsalás vádjával Szibériába száműzte őt. Az egyetlen szerencséje az volt, hogy a férfinek annyira hiányzott, hogy amint kiutazott, már fordulhatott is vissza. Sztálin hamarosan meghalt, Valentina pedig keservesen gyászolta őt:

Térdre rogyott a kanapé mellett, a halott férfi mellkasára fektette a fejét, és úgy sírt, mint egy falusi asszony... Halála napjáig meg volt róla győződve, hogy nincs jobb férfi az apámnál."

- írta könyvében Sztálin lánya, Svetlana.