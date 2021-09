Nem volt könnyű Sztálin lányaként felnőni. Bár a diktátor elhalmozta szeretetével a kislányt, nem voltak korabeli barátai, ráadásul édesanyját is elveszítette 6 éves korában. Nadezhda Alliluyeva szíven lőtte magát, de gyermekeinek azt hazudták, hogy hashártyagyulladásban halt meg. 10 év után derült ki az igazság, akkor jött rá Sztálin lánya, hogy édesanyja is egy volt apja áldozatai közül. Sztálin körül senki sem volt biztonságban: családtagjai és közeli szövetségesei is rettegtek tőle, nem lehetett tudni, éppen kin fog csapódni a diktátor különös kegyetlensége.

Szvetlana mindig is normális családi életre vágyott és arra, hogy önmagáért szeressék. 17 évesen beleszeretett a zsidó Aleksey Kapler filmrendezőbe, de apja helytelenítette a kapcsolatukat: Alekseyt 10 évre egy gulágba küldte. Következő barátját, a szintén zsidó Grigory Morozovot a Moszkvai Állami Egyetemen ismerte meg, ő volt számára az egyetlen kiút a Kreml-ből. Bár apja ezt a kapcsolatot is helytelenítette, Szvetlana hozzáment a férfihoz és 19 éves korában megszületett első gyermeke, Iosif. Apja ekkor teljesen elveszítette az érdeklődését iránta, meg se látogatta unokáját. Szvetlana első házassága gyorsan csődöt mondott, de Sztálin lánya nem adta fel, két év múlva újra férjhez ment. A frigyből egy kislány született, Yekaterina, de ez a házasság sem bizonyult tartósnak, három év múlva Szvetlana egyedül maradt immáron két gyermekével.

Sztálin 1953-ban meghalt, és Szvetlana végre tudomást szerzett apja válogatott kegyetlenkedéseiről. Életének nagy paradoxona az volt, hogyan egyeztesse össze a szerető édesapát a milliók haláláért felelős könyörtelen diktátorral. Mivel szabadulni akart apja árnyékától, Sztálin neve helyett édesanyja vezetéknevét vette fel. 1963-ban kórházba került, ahol találkozott egy indiai férfival, aki nagy hatást gyakorolt rá. Szerettek volna összeházasodni, de a szovjet kormány nem engedélyezte a frigyet, mondván: „A hinduk rosszul bánnak a nőkkel." A férfi pár évre rá meghalt és Szvetlana kérvényezte, hadd vigye el ő a hamvait Indiába. Ez volt életében az első alkalom, hogy elhagyta a Szovjetuniót.

Sztálin lánya ezután olyat tett, amit senki sem tudott volna elképzelni korábban. Nem tért vissza a Szovjetunióba, hanem 1967. március 9-én, 41 éves korában belépett az amerikai nagykövetség ajtaján és politikai menedékjogot kért. Gyermekei hiába várták a repülőtéren, minden szó nélkül hagyta hátra őket, mindössze egy levelet küldött, melyben megmagyarázta tettét. Lánya soha többé nem ált vele szóba. Ugyanakkor az USA Nyugat nagy dicsőségének nevezte Sztálin lányának disszidálását." Szvetlana egész életében menekült apja árnyékától és bízott benne, hogy Amerikában végre békére és szabadságra lel. De hiába ment bárhová a világban, lelkében mindig örök harcok dúltak, és soha nem lelt rá arra a lelki nyugalomra, amire mindig is vágyott. Két önéletrajzi könyve Amerikában bestseller lett, ebből fedezte költségeit: de amint a média érdeklődése alább hagyott, már senki sem volt rá kíváncsi. Valójában senkit nem érdekelt, ki volt Szvetlana Allilujeva valójában, mindenki csak Sztálin lányát látta benne.

Amerikában végül újra férjhez ment és megszületett harmadik gyermeke, Olga, aki már nem is beszélt oroszul, igazi amerikai lányként nőtt fel. Szvetlana 1984-ben tért vissza először Oroszországba, hogy orosz gyermekeivel találkozzon, de lánya soha nem bocsátott meg neki. Ekkor már bárhova ment, sehol nem lelt otthonra. Lelki sebeit nem sikerült begyógyítania, gyermekeivel megromlott a kapcsolata, házasságai rendszerint kudarcba fulladtak. Soha sem sikerült azt az érzelmi éhséget kielégítenie, ami egész életében hajtotta. A pénze nagy részét jótékonykodásra fordította, emiatt eladósodott és utolsó éveit nincstelenül és magányosan töltötte egy amerikai idősek otthonában. 85 éves korában halt meg, Sztálin örök foglyaként.