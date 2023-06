Ha az Epöl-sziklára szeretnénk eljutni, jó tudni, hogy viszonylag könnyű, gyerekkel is járható úton haladhatunk. Nincsenek nagy szintemelkedések, és a sziklán sem fenyeget bennünket a lezuhanás veszélye, persze kelló óvatosság itt is elengedhetetlen. A kiindulópont értelemszerűen Epöl, ahova kocsival, vagy Dorogról busszal juthatunk el. Ahogy leszállunk, már látjuk is, merre kell mennünk, ahhoz azonban, hogy pontosan hol vezet fel út a sziklára, jól jöhet egy térkép is.

A területen többször figyelmeztetnek arra, hogy a Natura 2000, azaz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési övezetben járunk, ezért ne térjünk le az ösvényről, ne tapossuk le a védett növényeket. A sziklaformációt 2019-ben Komárom-Esztergom vármegye 7 csodája közé is beválasztották, amelyre a helyiek azóta is nagyon büszkék. Ennek ellenére a sziklán nem nyüzsögnek a turisták, ami még zavartalanabbá teszi az élményt. Az alábbi, egy facsonkra szögezett táblát az szikla alatti pihenőhelynél találjuk.

Az Epöl-szikláról kiváló körpanoráma nyílik, rálátunk a Gerecse többi hegycsúcsára, valamint a Pilisre, sőt a budai hegyek is kivehetőek.

Ha Epöl az úti célunk, érdemes nem a legnagyobb kánikulában nekiindulni, ugyanis az út réteken, mezőkön vezet a kopár sziklára, így tűző napon a könnyűsége ellenére is igénybe vehet minket a túra.

Ha mégis a nyár közepén megyünk, fontos, hogy vizet vigyünk magunkkal, és bár egy technikailag nem nehéz terepen járunk, a sziklás hegyoldalban elengedhetetlen a túracipő (városi sportcipőben senki ne induljon el, mert ha a lábunk meg is ússza, a cipő biztosan kárát látja a kalandnak).

A szikláról lesétálva, ha van még bennünk szufla, érdemes felmenni a Sárisápi sziklára is. Úgy tűnik, hogy egy karnyújtásnyira van, de valójában egy hatalmas kört megtéve tudunk csak felmászni rá. Oda az utunk szintén mezőkön és szántóföldeken vezet; már csak a cél előtt kell egy kis erdei útszakaszon hegyet másznunk.