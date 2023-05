Ganxsta Zolee és Dopeman a 90-es évek meghatározó alakjai voltak, Kartel nevű zenekarukkal az ország legsikeresebb csapatának számítottak, ám a két rapper útjai végül a kétezres évek elején Dopeman kiszállt a zenekarból, és ezzel barátként is elváltak útjaik.

Dopeman, azaz Pityinger László kilépése a csapatból durva adok-kapokba torkollt a magyar gengszterrap két legnagyobb alakja között. Több mint két évtizeden át nem jelentek meg együtt sehol, sőt gyakoriak voltak a durvább beszólogatások is egymásnak.

Ám a kibékíthetetlen ellentét nem is annyira kibékíthetetlen, mint kiderült Ábrahám Róbert Heti Freak Show című műsorában, olyannyira nem, hogy a Blikk kamerái előtt el is mondták, hogy valójában mindig is barátként gondoltak egymásra, függetlenül attól, hogy éppen mit kiabáltak a másikra.