Lejárató kampány indult Marics Peti ellen, a fiatal énekesről Tóth Andi rajongói terjesztenek durvábbnál durvább híreket, amelyek már a ValMar zenekar mindennapjait is megnehezítik.

A napokban egy Facebook-csoportban többen is arról írtak, hogy Marics Peti illetlen ajánlatokat tett fiatal lányoknak, de konkrét bizonyítékokkal közülük senki sem állt elő. Többen leírták, milyen történetekről tudnak, de volt, aki azt is leírta, hogy már nem is engedi a gyermekét ValMar-koncertre - írja a Blikk.

"Ámulva olvastam azokat a kommenteket, amelyeket állítólag szülők, testvérek fogalmaztak meg Petiről. Régóta ismerem őt, tudom, hogy semmi alapja nincs ezeknek a rágalmaknak, hiszen sosem kezdene ennyivel fiatalabb lányokkal. Arról nem is beszélve, hogy ajánlgatni sem fogja magát... Az viszont egyértelműen látszik, hogy azóta jelennek meg ilyen jellegű kommentek, amióta Peti és Andi nem alkotnak egy párt"

– mondta a lapnak Marics Peti egyik ismerőse, aki szerint mindenki értetlenül áll a történtek előtt.

"Nagyon rossz irányba halad ez a történet, mert ezek súlyos vádak, amikkel nem lehet csak úgy dobálózni. Beszélgettünk erről Petivel is, és ő sem érti, mi történik. Már Gyopárral kapcsolatban sem értette, hogy neki például miért írogatnak Andi rajongói sokszor nyomdafestéket nem tűrő módon csak azért, mert szerepel a ValMar klipjében. De ugyanez történt a szakítás után is: egyfolytában kapta az üzeneteket, hogy Andinál soha nem talál jobbat, stb."

– tette hozzá a neve elhallgatását kérő ismerős.