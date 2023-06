Harmadik gyermekével várandós Vasvári Vivien, aki a boldog pillanatok mellett arról is őszintén mesélt, hogy milyen nehézségekkel kell szembenéznie a harmadik terhessége során.

Vasvári Vivien élete egyik legboldogabb időszakát éli, harmadik gyermekével várandós, nemrég pedig hivatalosan is összekötötte az életét szerelmével, Zsigmonddal.

A kismama a közösségi oldalán válaszolt követői kérdéseire, többek között azt is elárulta, hogy jelenleg súlyos visszérrel küzd. Elárulta, hogy már az első gyermekénél is előjött a probléma, ám miután megszületett Ariana, a lábánál látható visszér elmúlt. Amikor a második gyermekével, Edwarddal volt terhes, nem jelentkeztek olyan súlyosan a tünetek, így végül elhalasztotta a műtétet, amit azóta is nagyon bán.

"Most viszont az első hetek alatt kijött, és olyan szinten fájdalmas, hogy volt, amikor nem tudtam normálisan járni" - árulta el Vivien, aki kisfiút hord a szíve alatt.