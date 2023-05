Suhajda Szilárdot nem találta meg a Mount Everesten a keresésére május 26-án reggel indult mentőcsapat, ezért befejezték a keresést. Most megszólalt az a hegymászó, aki utoljára találkozott Szilárddal.

Price Márton azt mondja, Szilárd nagyon jó formában volt, még beszéltek is egymással, sőt közös fotót is készítettek a csúcstámadás előtt. Neki sikerült feljutnia oxigénpalackkal, a békéscsabai hegymászó keresését azonban azóta már megszüntették és a családja is feladta a reményt, hogy valaha élve viszontlátja őt.

"Mentem felfelé, és nekem sok sikert kívánt a csúcsmászáshoz. Mondtam neki, hogy én is nagyon sok sikert kívánok neki, és akkor másszon, amikor lesznek, annak ellenére, hogy serpa segítség nélkül és oxigénpalack nélkül mászik. Tényleg nagyon jó erőben volt" - mondta Márton a Tényeknek.