Dr. Farkas Kitti aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos szerint már ahhoz is csodára volt szükség, hogy korábban Suhajda Szilárd a 8000 métert oxigénpalack nélkül mászta meg.

Dr. Farkas Kitti szerint Suhajda Szilárd halálát az oxigénhiány okozhatta, hiszen 8000 méter felett, a "halálzónában" a levegő oxigéntartalma már csak egyharmad.

Az aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos a Mokkában elmondta, hogy az oxigénhiánynak számos tünete és következménye lehet. Kezdetben a másnaposság tüneteit idézi, fejfájás, émelygés, gyengeség jelentkezik, ám ahogy egyre súlyosbodik a helyzet, úgy jelenik meg az embernél a koordinációs zavar, a tudatzavar és akár az eszméletvesztés is. Ugyanakkor kómába is eshet az ember, végül pedig meg is halhat a súlyos oxigénhiánytól.

"A szervezetünk legjobban a tengerszint magasságán működik, körülbelül 1 atmoszféra nyomáson. Ez az a nyomás, ami elég ahhoz, hogy a tüdőnkben megfelelő oxigénkoncentráció legyen. Ahogy emelledik tengerszint felett a magasság, ritkul a levegő (...) Természetesen a szervezetünk, mint minden extrém helyzetre próbál kompenzálással válaszolni, megemeli a szívritmusunkat, megemeli a légzésszámunkat, tágulnak az erek. Viszont ennek akut helyzetben van egy határa" - mondta el a szakember, hozzátéve, hogy 4-5 ezer méteren is 40-50 nap kell ahhoz, hogy megnőjön a vörös vértestek száma, és képesek legyünk alkalmazkodni a helyzethez.

Az orvos szerint élettanilag, a szervezet alkalmazkodóképessége ellenére sem lehet előre azt mondani, hogy sikerülni fog egy ilyen kihívást teljesíteni, még ha valakinek a kompenzáló mechanizmusa el is jut idáig és képes egy rövid ideig ilyen magaslatban lenni, leginkább a csodával lehet magyarázni a sikeres, palack nélküli mászásokat.