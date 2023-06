Minden baj, kórság ellen létezik valamiféle házi praktika – a gond ezekkel csak az, hogy míg egy részük minden bizonnyal hasznos, addig jó néhány hatástalan, sőt: akár kifejezetten ártalmas is lehet.

Léteznek olyan betegségek, amelyekkel – főleg járványterhes időkben – nem feltétlenül fordulunk orvoshoz. Ezek lehetnek kisebb-nagyobb sérülések, enyhébb felső légúti panaszok, a lényeg az, hogy az ellenük való házi csodaszerekből, praktikákból nincs hiány. Ezek között vannak valóban hatásos házi módszerek, de sajnos vannak olyanok is, amelyek nemhogy segítenének, de még ártanak is. A Bors most összegyűjtötte ezeket.

Sose tegyél a sebre vajat

A „terv" az volna, hogy a vaj – vagy a zsír – befedi a sebet, és elzárja, megóvja a fertőződéstől. A hideg zsiradék átmenetileg csökkentheti a fájdalmat, de közben nem engedi levegőzni a sérülést, ráadásul bakteriális fertőzést okozhat.

A fogkrém nem pattanásokra való

A fogkrémek összetevői között valóban lehetnek olyanok, amelyek segítenek a pattanások leszárításában – ilyen az alkohol, a mentol, a illóolajok, a hidrogén-peroxid -, ám ugyanerre képesek a pattanások ellen kifejlesztett készítmények is... A fogkrém irritálhatja a bőrt és hámlást is okozhat túlzott szárító hatása miatt.

Fülgyertya helyett keress más megoldást

A népszerű méhviasz-gyertyák, amelyeket a fülbe helyezve meggyújtanak, elméletileg segítenek a fülzsír és egyéb szennyeződések eltávolításában. Ez azonban veszélyes művelet, nem túl biztonságos ugyanis az arcunktól néhány centiméterre meggyújtani bármit is.

Ráadásul a „beavatkozástól" összecsomósodhat a fülzsír, ami viszketést és nagyothallást okozhat. Ha nem bírsz a fülzsírral, tanácsos felkeresned egy fül-orr-gégészt, de patikában kaphatók fültisztító cseppek is – ám ezek használata előtt is érdemes kikérned orvos vagy gyógyszerész tanácsát.

Torokfertőtlenítésre szájvizet? Soha!

A lehető lerosszabb tanácsot követed, ha gyulladt torkodra ráküldesz szájvizet, amelynek összetétele – egyebek mellett a mentol – az érzékeny, gyulladt nyálkahártyádat irritálni fogja és késlelteti a gyógyulást.

A pálinkás kenyér mítosza

Gyermekek fogzása idején javasolja a „népgyógyászat" a pálinkába áztatott kenyér használatát. Ha valamikor működött is (a maga módján), ma már tudjuk, hogy a fejlődő szervezetet (is) károsítja az alkohol, ráadásul a fogínyen nincs fájdalomcsillapító hatása. Fagyasztóban alaposan lehűtött cumi viszont segíthet a bajon.

Ne méregteleníts hashajtással

Valóban nem árt megszabadulni a vastagbelekben felhalmozódott mérgező anyagoktól, azonban ennek nem megfelelő módja a hashajtás, ami felboríthatja a szervezet elektrolit-egyensúlyát, kiszáradáshoz és sóvesztéshez vezethet, hosszú távon pedig vérszegénységet, alultápláltságot és szívelégtelenséget is okozhat. Fogyassz helyette inkább rostban gazdag ételeket: zöldséget és gyümölcsöt.